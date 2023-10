Si schiantano in auto, muore un cacciatore

Ferrara, 2 ottobre 2023 – Altra vittima della strada, altro schianto. Ma questa volta all’origine dell’ennesimo incidente vi sarebbe un malore del conducente. E’ accaduto questa mattina alle 9.20 in via Ranuzzi, a Casaglia, dove l’auto con a bordo due cacciatori e i loro cani, al termine di una battuta nelle campagne limitrofe, stavano tornando a casa, a Padova. All’improvviso il conducente si è sentito male e la macchina è prima finita contro un palo e poi fuori dalla carreggiata. Inutili i soccorsi, all’arrivo del 118 per il 60enne patavino non c’erano più speranze. Illeso, ma sotto choc, l’amico che era con lui. Salvi anche i loro cani. I rilievi della polizia municipale.