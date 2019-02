Ferrara, 20 febbraio 2019 - Leonardo Semplici sta meglio. A 24 ore dall’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto all’ospedale Santa Maria dell’Annunziata di Firenze (il tecnico dopo la partita era andato a casa sua, in Toscana, ndr) a causa di una colica addominale, per l’allenatore della Spal il peggio sembra ormai alle spalle. Il decorso post operatorio coordinato dal dottor Scatizzi procede regolarmente e gli esami ematochimici evidenziano un miglioramento delle condizioni di mister Semplici, che ha iniziato la dieta idrica. Ufficialmente non sono stati comunicati tempi di recupero per il tecnico fiorentino, che con tutta probabilità domenica prossima non siederà sulla panchina del Mapei Stadium contro il Sassuolo. A Firenze si parla di una quindicina di giorni di convalescenza, ma c’è da scommettere che ‘Leo’ proverà in ogni modo a riabbracciare la sua squadra prima possibile.

In attesa del suo ritorno, Antenucci e compagni hanno ripreso la preparazione agli ordini di Andrea Consumi, vice allenatore e braccio destro di Semplici da una vita. Sarà lui a condurre gli allenamenti e a guidare la Spal contro il Sassuolo, forse affiancato in panchina dal direttore sportivo Vagnati. Non sarebbe la prima volta che i biancazzurri devono fare i conti con l’assenza del proprio allenatore. Nel febbraio 2016 – nel corso del campionato di Lega Pro nel quale il club di via Copparo ottenne la promozione in B – infatti la Spal scese in campo a L’Aquila senza mister Semplici, che aveva perso il papà pochi giorni prima. Anche in quell’occasione la squadra fu affidata a Consumi, che tornò a Ferrara con un pareggio a reti inviolate, in una gara condizionata dall’espulsione di Giani nel primo tempo. La notizia dell’operazione d’urgenza che ha coinvolto il tecnico ha scosso la grande comunità dei tifosi biancazzurri, che soprattutto sui social network hanno inviato centinaia di messaggi al condottiero di mille battaglie, augurandogli di tornare presto in panchina per trascinare alla salvezza la squadra.

Anche al centro sportivo di via Copparo, ieri pomeriggio non si parlava d’altro. La preoccupazione iniziale poi però ha lasciato spazio al sollievo per le notizie provenienti da Firenze, dove tutto procede per il meglio. Non resta che attendere i prossimi aggiornamenti e incrociare le dita, perché a prescindere dalla preparazione dello staff tecnico la squadra ha bisogno della personalità di mister Semplici, al quale Antenucci e compagni meditano di confezionare il più bel regalo possibile sul campo del Sassuolo.