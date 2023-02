2g quisisana

66

scandiano

71

2G: Giovinazzo, Seravalli 11, Yarbanga ne, Cattani, Fabbri 16, Romondia 6, Verrigni ne, Agusto 14, Costanzelli 4, Ciaroni ne, Mujakovic 4, Tognon 11. All. Castaldi.

Parziali: 22-16; 35-30; 49-52.

Non riesce il colpaccio alla 2G Quisisana, che contro la capolista Scandiano lotta per quaranta minuti priva degli infortunati Verrigni e Yarbanga, ma cede 66-71 dopo una prestazione da considerarsi comunque positiva. Un vero peccato, perché gli uomini di Castaldi avevano toccato anche il +11 nel corso del primo tempo, prima di pagare un po’ di stanchezza nei secondi venti minuti. Brava Scandiano a non mollare dopo un inizio claudicante, e a rifarsi sotto possesso dopo possesso trascinata dall’argentino Merlo; nel finale i reggiani sono sempre rimasti avanti, mentre la 2G ha scontato le rotazioni ridotte, pur credendoci fino alla fine. Per gli estensi è il secondo stop di fila dopo la batosta di domenica scorsa sul campo di Olimpia Castello, il sesto in campionato.

j.c.