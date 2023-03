4 Torri a Bertinoro, Scuola Basket travolge la Veni

L’incredibile vittoria in rimonta di sabato scorso contro Lugo ha ridato alla Despar quel morale che mancava da un po’ di tempo in casa granata. Anche se il destino non è più solamente nelle mani della 4 Torri, dal momento che bastano 2 punti a San Lazzaro per estromettere matematicamente i ferraresi dal quintultimo posto e quindi dalla zona play-out, i ragazzi di coach Villani vogliono chiudere al meglio la stagione, caratterizzato da quattro scontri diretti su cinque sfide. Si inizia oggi, quando i granata saranno impegnati sul campo di Bertinoro, che precede, sebbene con una gara in meno, la Despar di soli 2 punti. All’andata al Pala 4T i ferraresi vinsero al supplementare la prima partita della loro stagione contro Ndour e compagni: 78-70, al termine di una sfida punto a punto.

Palla a due alle 18,30 a Bertinoro, mentre nell’anticipo di mercoledì la Scuola Basket Ferrara ha superato largamente la Veni San Pietro in Casale per 88-64.