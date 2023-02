4 Torri a Medicina, Scuola Basket con l’Omega

La settimana appena conclusa ha lasciato non poca amarezza in casa Despar 4 Torri Ferrara. Dopo la vittoria nel derby, sono arrivate due sconfitte in volata nell’infrasettimanale a Scandiano e sabato sera al Pala 4T, che hanno lasciato i granata a bocca asciutta.

Si chiude così un mese di gennaio con un bilancio di due successi e tre sconfitte; rimangono la consapevolezza di aver lasciato qualche punto per strada, ma anche le ottime prestazioni messe sul parquet dai ragazzi di Villani, che sabato prossimo saranno impegnati in un nuovo esame importante e difficile, il primo di un mese di febbraio molto duro.

Ad attendere la Despar è la Virtus Medicina, appaiata a Scandiano al terzo posto, che viene dallo stop di misura sul campo di Novellara nell’ultimo turno. Per agganciare un posto ai play-out, la 4 Torri dovrà vedersela con Curione, Musolesi e compagni, cercando di ribaltare la sconfitta dell’andata per 74-80, giunta solamente al fotofinish con i canestri di Poluzzi, dopo le triple di Martelli.

L’anno scorso, invece, i bolognesi si imposero in casa nel girone play-off a Castenaso per 77-62, dopo tre quarti molto equilibrati. Appuntamento sabato alle 21 al palazzetto dello Sport di Medicina per la palla a due tra i gialloneri e i granata.

L’ultimo turno di campionato non ha riservato grosse sorprese: si sono arrese tutte le squadre in fondo alla classifica, mentre ha centrato un’importantissima vittoria la Rebasket sul campo di San Pietro in Casale (76-83), agganciando e superando così i bolognesi in classifica. Trionfano tutte le prime della classe, tranne Medicina (62-60 a Novellara), in una lotta play-off sempre più avvincente ed equilibrata.

Sempre sabato, al palasport estense alle 20, la Scuola Basket riceverà l’Omega in uno scontro diretto molto delicato.

re. fe.