4 Torri a Novellara, Scuola Basket in campo a Reggio Emilia

In seguito alla brutta sconfitta interna contro una superiore Santarcangelo, l’impegno infrasettimanale di stasera al PalaMalagoli di Novellara rappresenta per la Despar un’opportunità per voltare in fretta pagina, ma soprattutto per ritrovare una vittoria che manca dal derby del 21 gennaio: da lì cinque sconfitte consecutive, di cui le ultime due senza le belle prestazioni che avevano permesso alla 4 Torri di giocarsela in volata contro Scandiano, Parma e Medicina. L’ostacolo di stasera si presenta tuttavia arduo: i ragazzi di coach Guido Boni, attestati al settimo posto in graduatoria con 22 punti, possono fare affidamento su un gruppo solido guidato dall’esperienza di Folloni e Doddi, e sono alla ricerca del riscatto dopo due sconfitte di fila nei derby contro Rebasket e Correggio. All’andata sul parquet del Pala 4T i reggiani la spuntarono segnando ben 94 punti contro gli 85 della Despar, mentre lo scorso anno a Novellara furono gli estensi a imporsi 71-79. Palla a due alle 21 al PalaMalagoli di Novellara.

Nella quinta giornata di ritorno Casalecchio vince a San Pietro in Casale (63-70) e non molla la presa sulla capolista Correggio, che ritorna a vincere facendo suo il derby con Novellara (72-61). A quota 30 con Casalecchio anche la Virtus Medicina (81-89 a San Lazzaro) e il Magik Parma, che ritorna al successo contro Lugo (81-77). Di peso specifico enorme i trionfi in fondo al gruppo di Bertinoro (84-65 contro Rebasket) e Omega (71-81 a Imola). In campo anche la Scuola Basket, questa sera a Reggio Emilia, alle 21.15.