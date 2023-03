4 Torri con Scandiano Sbf a Correggio

A Bertinoro è arrivato anzitempo l’amaro verdetto della retrocessione per i granata, che tuttavia non hanno alcuna intenzione di gettare la spugna, per concludere a testa alta la stagione e prepararsi al meglio per farsi trovare pronti dopo la pausa estiva. Il mese di aprile conclude il campionato, e si inizia sabato al Pala 4T, quando arriverà l’Emil Gas Scandiano, quarta in classifica e lanciatissima verso il terzo posto: palla a due alle 19. Alla stessa ora, Scuola Basket impegnata a Correggio.