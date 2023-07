4 Torri, ecco Fortunati "Noi un cantiere aperto"

Toccherà ad Andrea Fortunati il compito di guidare la 4 Torri Volley nel prossimo campionato di serie B maschile. Un incarico impegnativo per un allenatore abituato a lavorare coi giovani, che quindi nel club granata troverà pane per i propri denti. "Abbiamo avuto i primi contatti qualche mese fa – ricorda il coach –, quando la società mi ha presentato il progetto. Le idee mi sono piaciute e ho deciso di accettare. Tra l’altro non si tratta solo di allenare la squadra di serie B, ma è in ballo lo sviluppo del settore giovanile. La proposta che mi hanno fatto coincide con la mia estrazione, perché ho sempre lavorato coi giovani".

Quali sono le sue ultime esperienze?

"Sono reduce da tre anni di lavoro a Bellaria, mentre in precedenza ero alla Powervolley Milano e Segrate Volley. Ma sono stato pure all’Anderlini, e cinque anni in Sardegna tra il 2007 e il 2012. Diciamo che ho girato tanto: ora mi sono avvicinato a casa, considerando che sono bolognese, ma non è stata questa la motivazione principale. Ho scelto soprattutto la storia della 4 Torri, è questa che mi dà grandi stimoli".

Come sarà l’organico?

"Vogliamo confermare i migliori giovani e inserire qualche giocatore di maggiore esperienza per essere più competitivi possibile. Alcuni dei ragazzi della 4 Torri Volley sono di buon livello, ci daranno una mano".

Qualche nome?

"Siamo un cantiere aperto. Resteranno sicuramente i due liberi Poli e Soriani, oltre a Fregnani e Poltronieri. Con altri ragazzi stiamo ancora parlando... Inoltre, stiamo cercando un palleggiatore e un attaccante di spessore che spostino gli equilibri. Tra i nuovi acquisti, possiamo dare quasi per certo il ritorno di Smanio".

Che campionato di serie B prevede?

"L’obiettivo è conservare la categoria, poi dipenderà anche dal girone in cui finiremo: a volte non sono proprio equilibrati. Entrambi i contesti sono ostici, a breve dovremmo saperne di più".

s.m.