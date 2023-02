4 Torri in casa della Veni, Sbf domani a Imola

Le tre sconfitte di fila rimediate dalla Despar 4 Torri nel girone di C Silver, pur contro squadre tra le prime della classe e concretamente candidate al salto di categoria, hanno lasciato tuttavia un po’ di amarezza nei ragazzi di coach Villani, che si sono sempre arresi solamente nei minuti finali di gara.

Nell’anticipo della quarta giornata di ritorno però, l’impegno torna a essere alla portata, almeno sulla carta, per i granata: stasera al palazzetto dello Sport di San Pietro in Casale se la dovranno vedere con i padroni di casa della Veni Basket, neopromossa che nella sfida di andata vinse 65-74 al Pala 4T, con i 13 punti dell’ex Frignani.

I bolognesi vengono dal pesante stop in casa del Magik Basket (98-72), e saranno alla ricerca dei due punti per riprendere il cammino verso la salvezza. Medesimo obiettivo per la Despar che, con la vittoria di San Lazzaro nell’ultimo turno, non può permettersi di rallentare ulteriormente il passo.

Nella terza giornata di ritorno fa notizia la prima sconfitta in campionato della capolista Correggio, che si ferma dopo 17 vittorie in fila a Santarcangelo (83-55). Ne approfittano Magik Basket (98-72 contro Veni), Scandiano (75-64 con Lugo), Medicina (77-69 contro la Despar) e Casalecchio (62-70 a Reggio Emilia) per accorciare in classifica.

In fondo al gruppo importantissima vittoria di San Lazzaro nello scontro diretto contro Imola (92-65), che consente ai biancoverdi di agganciare a 10 punti Omega, uscita sconfitta al fotofinish dalla Giuseppe Bondi Arena contro la Scuola Basket Ferrara (74-73).

E a proposito di Scuola Basket, i ragazzi di coach Mancin saranno impegnati sabato alle 18.30 a Imola nella tana del Grifo.

re. fe.