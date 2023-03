4 Torri: inizio in salita per l’under 15, tornano al successo invece gli Aquilotti

Inizia in salita la seconda fase del campionato per la squadra più attesa in questa settimana di partite del vivaio granata. L’Under 15 Silver di Marianti Spadoni capitola infatti ad Anzola Emilia per soli 2 punti, 75-73, nonostante i soliti contributi di Bassi e Gorobei (21 a testa): squadra chiamata alla riscossa nel prossimo impegno casalingo contro il fanalino di coda del girone, il PGS. Smile di Formigine.

Ritrovano invece la strada del successo gli Aquilotti dopo lo stop nel derby della settimana precedente. Arrivano infatti due vittorie più che convincenti per i più piccoli del vivaio Despar: nel primo impegno settimanale è Gallo a farne le spese, e la 4 Torri si aggiudica 5 tempi e ne pareggia solamente uno, per il risultato finale di 7-17 (14-70 a punti). Grande divario anche nella gara del Pala 4T contro la Benedetto Cento B: netto il distacco fisico e tecnico per i granata, che vincono tutti e 6 i tempi con ampio margine di punteggio, per il risultato finale di 18-6 (96-12 a punti); in evidenza i due ragazzi classe 2014 Mistretta (21 punti) e Zanardi (28).

Alla capolista Benedetto Cento si arrendono invece gli Esordienti: al Pala 4T gli ospiti, squadra molto organizzata e atletica, si aggiudicano tutti i tempi e concedono solamente 8 punti ai granata, per il 6-18 finale (8-90 a punti). Nel doppio turno interno anche l’Under 13 si arrende, prima contro Gallo e poi contro la Cestistica Argenta A. Si imbatte infine in un’amarissima sconfitta l’Under 19 Gold dopo la bella vittoria sul campo della Salus Bologna. I ragazzi di Villani e Tani, impegnati al Pala 4T contro la Raggisolaris Academy Faenza, seconda in classifica, sfiorano l’impresa con i canestri di Pevere (18), Ghirelli (13) e Cavazzoni (10).