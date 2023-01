4 Torri ko nel recupero Stasera ancora in campo

Troppo Astolfi per la Despar: i granata soccombono nel recupero della dodicesima giornata a Scandiano in casa di una delle forze del campionato solamente nell’ultimo quarto. A risolverla per l’Emil Gas è proprio il capitano reggiano, che tra la fine del terzo e il quarto periodo mette insieme 21 dei suoi 29 punti totali, di fatto decidendo la partita: alla Despar non bastano i 19 di Luca Ghirelli, né l’ottima prestazione messa in campo: finisce 71-63.

La Despar ha disputato una partita di sacrificio contro una delle migliori squadre di questo campionato, dimostrando, ancora una volta, di potersela giocare con tutti. È d’obbligo per i ragazzi di Villani non farsi scomporre: stasera alle 20 arriva al Pala 4T un’altra corazzata, il Magik Basket di Parma, e si dovrà soffrire per portare i 2 punti a casa. Nello stesso girone, alle 20,30 Scuola Basket Ferrara impegnata a Lugo.