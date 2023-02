4T, settimana difficile Bene solo gli Aquilotti

È stata una settimana difficile per il vivaio Despar 4 Torri, quella che si è appena conclusa. L’unica vittoria conquistata è degli Aquilotti, in visita alla Benedetto Cento: i piccoli granata hanno infatti ottenuto il terzo successo in altrettante gare, vincendo tutti i tempi con ampio margine e concludendo la gara con il punteggio tempi di 6-18 (14-56 a punti segnati). Tanta energia ed entusiasmo in campo e ottime prestazioni da parte dei 2014 che, seppure in età Scoiattoli, hanno giocato con determinazione e sicurezza anche nel campionato Aquilotti.

Fa notizia, invece, la prima sconfitta stagionale dell’Under 15 Silver: ai ragazzi di coach Marianti Spadoni non sono bastati i 27 punti di Bassi per evitare il primo stop stagionale al Pala 4T contro Gallo, che si è imposto 57-74. Due partite difficili anche per Under 17 e Under 19 Silver, entrambe impegnate sul campo di Renazzo: l’Under 17 rimedia una sconfitta per 73-52 (15 Bassi, 13 Agasi), rimanendo in partita per tre quarti contro la seconda della classe prima del crollo dell’ultimo parziale (24-4), mentre i più grandi sono stati travolti 114-50 (Vuocolo 12, Forconi 11), rimandando così l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. Un altro stop anche per l’Under 13, impegnata nel derby sul parquet della Scuola Basket Ferrara. I granata, già in difficoltà nel primo quarto, sbagliano molto sotto canestro e i padroni di casa si portano avanti 16-7; segue nel secondo quarto un blackout totale e il parziale di 28-1 chiude di fatto la partita in favore della SBF. Gli allenatori Pasetti e Ruina tolgono i titolari e inseriscono le seconde linee: il gioco migliora, e il terzo quarto sorride alla Despar con il parziale di 9-11. Il finale è però tutto dei padroni di casa, che chiudono la gara in scioltezza sul 75-27.

Sono state rinviate, invece, le due gare domenicali del Pala 4T: il derby tra Despar e Scuola Basket Ferrara Under 15 Silver e la sfida tra l’Under 19 Gold e l’S.G. Fortitudo.

Benedetto 1964 B 6 – 18 Despar 4 Torri (14-56 a punti) Aquilotti

Despar 4 Torri: Bertoni 4, Chiarolanza 4, Fava 6, Forti 6, Giglio 9, Lungu 2, Narindal 2, Mistretta 14, Zanardi A. 8, Zavatti 1. All.: Pasetti.

Scuola Basket Ferrara 75 – 27 Despar 4 Torri U13

Despar 4 Torri: Obaseki 7, Chiarolanza 9, Magnoni 7, Alberghini 2, Rizzi 2. All.: Pasetti, Ruina.