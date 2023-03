A Castelnovo Monti un’occasione mancata per la 2G di Castaldi

castelnovo monti

77

ferrara 2g

72

LG COMPETITION CASTELNOVO MONTI: Biraghi ne, Sieiro Perez 12, Magnani 8, Pocius 18, Re 10, Saccone, Bravi 6, Morini 4, Parma Benfenati 19, Marazzi ne. All. Fels.

DUEGI FERRARA BASKET 2018: Costanzelli 8, Romondia 8, Tognon 10, Mujakovic 2, Cattani 2, Seravalli 24, Yarbanga 2, Fabbri, Giovinazzo ne, Ciaroni ne, Verrigni, Agusto 16. All. Castaldi.

Arbitri: Sabatino e Vaccarella di Bologna.

Note: parziali 17-14, 43-37, 58-48.

Sconfitta esterna per la Duegi Ferrara, che torna a mani vuote dalla lunga trasferta di Castelnovo Monti perdendo contro l’E80 Group. Al cospetto di una formazione reduce da 4 stop di fila, la squadra di coach Castaldi è subito costretta ad inseguire, con Pocius e Parma Benfenati che sono rebus irrisolti per la difesa estense; i padroni di casa piazzano il break decisivo al ritorno in campo dopo l’intervallo lungo, toccando la doppia cifra di vantaggio, gli ospiti replicano con un più che positivo Seravalli e Agusto, lasciati però troppo soli dai compagni e la rimonta non si concretizza. Peccato perché con lo stop di Fidenza, travolta in casa dalla capolista Basket 2000, la possibilità della Duegi di avvicinare la terza piazza (che rimane a -4) sarebbe stata più che concreta: sabato prossimo si torna a Vigarano Mainarda per la sfida casalinga coi bolognesi del Cmp Global Basket Granarolo, guidati dagli ex Fortitudo Sorrentino e Fin.