"A Cividale una gara da capolista Gestita con autorità e maturità"

"La serata sportivamente più bella quest’anno, uno spot per il basket: tra il contesto generale, l’accoglienza, e l’atmosfera all’interno del palazzetto, si è creato il clima perfetto. Tutto, poi, è stato reso ancora più bello dalla nostra vittoria". Comincia elogiando la rivelazione Cividale e la sua gente, il ds biancorosso Ivan Belletti, analizzando la vittoria numero 15 in stagione della Tramec, inchiodata al primo posto insieme alla coppia Forlì-Pistoia, e con Udine, quarta, staccata ulteriormente di due lunghezze. Ormai Cento non si può più nascondere e, dopo l’ennesima prova di forza, proverà a giocarsi tutte le proprie carte fino in fondo, ma restando sempre coi piedi ben saldi a terra. Matura e autoritaria, una vittoria da grande squadra: così può riassumersi la serata biancorossa al PalaGesteco, fin lì espugnato solo due volte in stagione, prima del blitz centese. "Abbiamo giocato una partita da capolista, gestendo la gara con autorità dall’inizio alla fine e conducendola per tutti i 40 minuti, su un campo molto difficile dove tante squadre importanti sono uscite sconfitte – commenta Belletti –. Siamo giocando un bel basket e siamo oggi il secondo miglior attacco del campionato: i ragazzi si passano bene la palla, c’è spazio per tutti, di fatti ogni volta c’è sempre un protagonista diverso, basta leggere i tabellini".

Attacco sì, ma anche difesa, da sempre il marchio di fabbrica della Tramec di Mecacci. Arma con la quale la Benedetto ha colpito e affondato anche Cividale, lasciata in casa a 60 punti segnati (27 nei soli primi 20 minuti). "Quella continua ad essere una costante importante, testimoniato anche dall’aver fermato un attacco fluido come quello di Cividale, tendendo a bada giocatori come Dell’Agnello, che quest’anno sta facendo benissimo. Siamo stati bravi a togliergli la loro dimensione e a spegnere subito il loro entusiasmo, senza mai dargli modo di rientrare in partita: lo dicono i numeri, Cividale è tornata al massimo sul -13, non di più. Il segreto di tutto ciò? Oltre al grande lavoro in palestra da parte dei ragazzi, è la loro disponibilità a fare la differenza: tutti fanno ciò che gli viene detto, in ogni ambito, e si trovano bene nel farlo. Siamo tante teste, che però ragionano come se fosse una sola". Prossimo step Ravenna, da sempre una sfida ricca di insidie per i biancorossi. "Vogliamo vendicare il ko casalingo che ci hanno rifilato al debutto della scorsa stagione. Abbiamo le motivazioni giuste per batterli: è tutto nelle nostre mani".

Giovanni Poggi