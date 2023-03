A Codigoro è tornata la passione

Archiviati gli anni d’oro della serie D e la chiusura per quasi 3 anni della palestra del Centro Studi, trasformato in hub per vaccinazione Covid, è rinato il basket nella comunità codigorese. Merito degli storici giocatori ed allenatori con Carlo Cavazzini nel ruolo di presidente della società Fenice Pallacanestro, riprendendo uno sport che esordì a Codigoro nel 1970. Per aiutare le famiglie, provate dalle ultime vicissitudini economiche, la società svolge i corsi in maniera gratuita. In accordo con Comune e dirigenza scolastica sono ripresi quindi i corsi di minibasket, coinvolgendo 70 iscritti che frequentano, con assiduità e passione, gli allenamenti. Alla guida l’istruttore Francesco Villani e lo staff che comprende gli allenatori storici della Fenice: Tiziano Chiarabelli, Michele Patroncini, Emilio Paganini e Giuseppe Farinella, animati da tanto impegno e un entusiasmo che ha contagiato tutti i giovani atleti. La società è iscritta al trofeo Aquilotti con i bambini fra i nove e gli undici anni che stanno affrontando i pari età della provincia ferrarese, i giovani atleti hanno dato prova di tanto impegno, riverberando soddisfazione allo staff tecnico, che sta ben figurando dopo solo 3 mesi dall’inizio dei corsi. L’attività cestistica proseguirà fino a maggio e si auspica foriera di soddisfazioni per tutto il basket codigorese.