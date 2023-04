A Comacchio una mezza maratona da record

Manca poco alla seconda edizione della Comacchio Half Marathon, che si terrà il prossimo 6 maggio, organizzata da Atletica Corriferrara Asd con il patrocinio del Comune di Comacchio e la collaborazione di operatori e associazioni del territorio. Al debutto dello scorso anno, la partecipazione all’evento sportivo ha superato le attese con oltre 1.700 iscritti, mentre per questa edizione si potrebbe toccare quota 2.000 podisti. E ciò testimonia il grande successo dell’iniziativa che si svolge nella suggestiva cornice tra storia e natura che Comacchio sa offrire. A Palazzo Bellini, ieri, è stato illustrato il programma dell’evento dall’assessore allo Sport e al Turismo Emanuele Mari, dal presidente di Atletica Corriferrara Massimo Corà, affiancato dalla sua vice Erica Cavalieri, dal direttore tecnico Aniello Sarno, dalla presidente di Po Delta Tourism Patrizia Guidi e da Antonio Romagnoli, ideatore della Croce Guardiana, la cui effige sarà riportata sulle medaglie dei partecipanti alla mezza maratona, e alla presenza della campionessa Laura Fogli, madrina dell’evento. "Un evento importante non solo sotto il profilo sportivo, ma che ha ricadute positive anche sui settori turistico e ricettivo del nostro territorio – ha evidenziato l’assessore Mari –, considerando sia gli atleti che le persone al loro seguito". La manifestazione non sarà limitata alla sola giornata del 6 maggio, ma sarà accompagnata da diverse iniziative collaterali. Tra queste, l’incontro del 5 maggio alle 18 nella sala della Civica Scuola di Musica di Comacchio sul tema ‘Riflessioni sulla resilienza. Quanto conta per raggiungere gli obiettivi’, presentato da Veronica Bellandi Bulgari e al quale interverranno lo psicologo e scrittore Massimo Giusti e Ilias Aouani, atleta detentore del record italiano nella Maratona.

Tra le novità di questa edizione, la partecipazione della Civica Scuola di Musica che proporrà momenti musicali. E molto altro ancora, per un week-end che si svilupperà dal 5 al 7 maggio. Grande entusiasmo è stato espresso da Massimo Corà, che ha sottolineato il crescente apprezzamento verso la manifestazione "con un percorso meraviglioso", che toccherà anche le valli, il lungo canale di Porto Garibaldi, oltre al centro storico, che è stato particolarmente apprezzato dagli atleti che hanno partecipato nell’edizione 2022. Tre sono le competizioni in programma: la mezza maratona, la 10k competitiva e la 10k ludico-motoria aperta a tutti. La partenza è prevista per le 18 del 6 maggio in via Trepponti.

Valerio Franzoni