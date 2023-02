A Copparo l’ultimo atto del trofeo Otto Comuni

A Copparo l’ultimo atto del trofeo Otto Comuni, con i verdetti finali. Domenica in piazza municipale, quinta e ultima tappa della 47^ edizione dello storico trofeo di corsa su strada a tappe, promossa da Uisp comitato di Ferrara. L’evento vedrà la collaborazione del gruppo Invicta Copparo. Il programma di giornata è anticipato rispetto quello delle precedenti tappe, per permettere poi le premiazioni finali del trofeo. Il ritrovo dei partecipanti sarà dalle 7.30, mentre le partenze saranno differenziate per distanza e categoria, che sono per ogni singola tappa. I primi a partire alle 9.10 saranno quelli delle categorie primi passi, pulcini ed esordienti sulla distanza dei 500 metri, a seguire alle 9.20 quelli dei ragazzi e cadetti che correranno sui 1500 metri. Al termine alle 9.30 la gara della categoria adulti femminili e maschili, che effettueranno un percorso su una distanza complessiva di 6 km. La camminata non competitiva sarà sullo stesso percorso, da percorrere a passo libero e rispettando il codice della strada.

Al termine si terranno le premiazioni conclusive della 47^ edizione del trofeo Otto Comuni edizione 2023. Si procederà con le classifiche del settore giovanile per poi arrivare a quelli degli adulti femminili e maschili. Al termine della quarta tappa nella classifica di società a punti, testa a testa tra Quadrilatero e Proethics che arrivano all’ultimo appuntamento appaiati con lo stesso punteggio. Avvincente anche la 24ª edizione del giro degli otto comuni, nelle due classifiche individuali degli assoluti maschili e femminili, stilate in base ai tempi cronometrici delle cinque prove, dove saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne. Dopo quattro tappe tra le donne la più veloce è Rosanna Albertin (Corriferrara), che precede Elena Tuzza (Avis Taglio di Po) e Simonetta Siviero (Salcus), mentre tra gli uomini Daniele Berto (Assindustria sport), segue di soli 8 secondi Mattia Bergossi (Proethics), mentre terzo Luca Giovanni Andreella (Running Club Comacchio). A Copparo, quindi, si attende una tappa molto combattuta e partecipata.

Mario Tosatti