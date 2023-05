A Cremona per chiudere col sorriso

Ultima tappa del girone giallo: il pullman della Tramec fermerà a Cremona, oggi pomeriggio alle 18 (Pala Radi, dirigono Masi, Rudellat e Grappasonno). Sesta gara nel giro di poco più di un mese per i ragazzi di Mecacci, ancora alla ricerca del primo sorriso in questa fase ad orologio, falcidiata da assenze e infortuni, che i biancorossi hanno voglia di cestinare presto per proiettare mente e corpo ai prossimi playoff, dove lì vincere conterà per davvero. Ma la trasferta in casa della Vanoli non dovrà essere interpretata come tappabuchi, visto che un successo, da queste parti, manca dallo scorso 26 marzo a Chieti, nell’ultima di regular season.

Inoltre, ci sarebbe da mettere fine alla striscia di tre sconfitte in fila nei precedenti stagionali contro la squadra di Cavina, uscita indenne e vincitrice da tutte le sfide contro la Benedetto: a settembre nei quarti di Supercoppa, a marzo in finalissima di Coppa Italia e il 16 aprile scorso nel match di andata alla Milwaukee Dinelli Arena. E vai di poker dunque, con la Tramec che pian piano è tornata a rimettere insieme i pezzi e che proverà sfrutterà questa trasferta per far mettere un po’ di benzina nelle gambe anche a Toscano, assente da un mese, ma ormai in via di guarigione e pronto per tornare a dare una mano ai compagni. La Benedetto che oggi scenderà in campo al PalaRadi si troverà di fronte la quarta versione diversa della Vanoli, che sarà priva dell’infortunato Denegri (problema ad un tallone) e con Lacey reduce da qualche acciacco che gli ha impedito di svolgere una buona parte di allenamenti in settimana.

Ci sarà però Pecchia, assente nell’ultimo round causa influenza. Tutta un’altra storia rispetto ai roster presentati dalle rispettive squadre lo scorso 20 settembre, giorno del primo incrocio tra Cento e Cremona, che dovranno sempre fare a meno di due pedine importanti come Zampini e Cannon (entrambi ai box da tempo immemore per due gravi infortuni), sostituiti in corsa da Mussini e Pacher. Tre vittorie e due sconfitte nel cammino della band del castellano Demis Cavina, partita a razzo col trionfo a Forlì, seguito a quelli contro Pistoia e Cento, prima di rallentare bruscamente e infilare due ko di fila.

Voglia di rivalsa, ma senza fare calcoli sui potenziali avversari nella prossima roulette playoff, che la Vanoli affronterà affidandosi ai 15.6 punti di media in questa seconda fase di AJ Pacher, seguito dagli 11.8 di Lacey (match-winner all’andata) e ai 10.8 di Eboua. In doppia cifra anche Caroti (10 punti e 3.6 assist), affiancato dalla coppia Alibegovic-Pecchia (6 e 6.3 punti ciascuno). Completano il roster Mobio e l’esperto Piccoli.

Giovanni Poggi