A Molmenti e Venturelli la ’corrida degli scariolanti’

Molmenti e Venturelli vincono la ’corrida degli scariolanti’. La manifestazione podistica si è svolta in una domenica mattina primaverile, nella suggestiva area dell’abbazia di Pomposa. Evento organizzato da Polisportiva Doro con il patrocinio del Comune di Codigoro e con la collaborazione di Aido Codigoro. Al via circa quattrocento iscritti per la gara competitiva e camminata lungo un percorso di 9,60 km, tra l’area esterna e retrostante dell’abbazia e attraversando il bosco ‘Spada’, percorso misto tra asfalto, sterrato ed alcuni sali e scendi. La cronaca della gara maschile vede subito una sfida tra i tre favoriti, il friulano Paolo Molmenti che è riuscito a distanziare nel finale il romagnolo Davide Poggi, mentre terzo Federico Valandro. Nel settore femminile la faentina Gloria Venturelli bissa la vittoria dell’edizione 2022, precedendo la compagna di squadra Fiorenza Pierli, mentre terza l’atleta di casa, Caterina Mangolini. A seguire i premi per gli assoluti, presenti l’assessore allo sport del Comune di Codigoro Samuele Bonazza e la campionessa olimpionica Laura Fogli. Sul gradino più alto del podio maschile quindi Paolo Molmenti (Atletica Biotekna Marcon) con il tempo di 32.44, secondo Davide Poggi (Atletica Rimini Nord Sant’Arcangelo) 33.33 e terzo Federico Valandro (Assindustria Sport) 33.47. Nel settore femminile vittoria dell’atleta Gloria Venturelli (Atletica 85 Faenza) in 37.15, sul podio Fiorenza Pierli (Atletica 85 Faenza) 37.25 e Caterina Mangolini (Atletica Estense) 37.40. La Salcus Santa Maria Maddalena, invece, ha vinto il terzo ‘trofeo dello scariolante’, riservato alle società.