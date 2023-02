A Phillip Island una brutta caduta, ma senza gravi conseguenze, per Mantovani

Una domenica in salita per Andrea Mantovani. La trasferta in Australia a Phillip Island per il campionato iridato Supersport, categoria moto 600, si è conclusa con un ritiro per il motociclista ferrarese. Nella giornata di domenica in gara2, Andrea Mantovani, 28anni di Migliarino, ha nuovamente trasmesso ottimi segnali di miglioramento, purtroppo però, durante il quinto giro è incappato in una caduta che lo ha tagliato fuori dai giochi. Come molti altri piloti anche Andrea ha preferito non partecipare al warm up, ma scendere direttamente in pista con il desiderio di farsi valere in Gara2. Partito dalla dodicesima posizione, complice anche l’assenza di Huertas e Montella infortunatisi in Gara1, Andrea è rimasto sempre a ridosso delle prime dieci posizioni, sino a quando, al quinto passaggio in curva 1, tra le più veloci del circuito, un’improvvisa scivolata lo ha escluso dalla gara. Trasferito immediatamente al centro medico per un controllo, fortunatamente non ha riportato fratture ma solo una forte contusione alla mano. Si è appena concluso, quindi, il week end a Philip Island e il pensiero è già rivolto alla prossima settimana per il secondo appuntamento stagionale. Il prossimo fine settimana dal 3 al 5 marzo, Andrea Mantovani e la sua squadra Evan Bros, scenderanno di nuovo in pista sull’affascinante tracciato di Mandalika in Indonesia. Andrea Mantovani racconta così la propria gara: "Nei primi giri ho faticato, cercando comunque di restare con il gruppo in lotta per la top ten. Purtroppo nel tentativo di recuperare sono finito a terra in curva 1 ed è stata una caduta ad alta velocità, che per fortuna non ha avuto conseguenze dal punto di vista fisico".