A Pomposa la ’Corrida degli Scariolanti’

Tutto pronto per ‘la corrida degli scariolanti’. Un appuntamento in programma per domenica nella suggestiva area dell’abbazia di Pomposa, organizzata dalla Polisportiva Doro, in collaborazione con Uisp comitato di Ferrara e il patrocinio del Comune di Codigoro assessorato allo sport. Un evento podistico consolidato che fa parte del calendario podistico ferrarese, giunto alla ventunesima edizione, ripreso lo scorso anno dopo i due di stop per l’emergenza pandemica. Il programma della mattina vedrà il ritrovo dei partecipanti dalle 8 nel parco dell’abbazia di Pomposa, per le ultime iscrizioni e ritiro pettorali. Le prime partenze saranno delle gare giovanili, alle 9.20 la categoria primi passi sulla distanza dei 500 metri, a seguire alle 9.30 sarà la volta della mini podistica sulle distanze dei 1000 e 1500 metri. Al termine alle 9.45 partirà la gara competitiva e contestualmente anche la camminata non competitiva lungo un percorso di 8,60 km, tra l’area esterna e retrostante dell’abbazia e attraversando il bosco ‘Spada’. A seguire le premiazioni degli assoluti e delle società più numerose.

Mario Tosatti