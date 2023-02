A Ponte è di scena il Consandolo Intanto la Centese sorpassa

Scontro al vertice in riva al Po. A Pontelagoscuro c’è il Consandolo terzo in classifica, staccato di tre punti dalla capolista, trascinato dai gol di Colombani, arrivato dalla Portuense. "Vale molto questa partita – ammette il presidente del Ponte, Luca Popolo – abbiamo avuto una flessione che ha permesso alle concorrenti di recuperare terreno, d’altronde un momento di calo durante l’anno può capitare, l’ha avuto anche la Centese. Ci serve una scintilla per riaccendere il motore, la partita contro un avversario agguerrito come il Consandolo rappresenta l’occasione giusta per riprendere a macinare punti". All’andata avevate vinto 3-2 in riva al Primaro. "Ho un ricordo vivido e molto positivo: fu una partita equilibrata, combattuta ma vinta con merito". Spera di approfittare di un passo falso di una delle contendenti il Berra, atteso a Molinella. "E’ la stessa squadra che l’anno scorso sfiorò la finale play off – evidenzia Diego Grassi, l’allenatore – non mi fido della classifica attuale, quindi guardia alta. All’andata avevamo vinto in casa di misura, speriamo di ripeterci". In coda il Tresigallo ha bisogno di punti salvezza dopo la sconfitta a Molinella, in casa c’è il Vaccolino, che ha un piede e mezzo in Seconda categoria e demoralizzato dalla penalità inflitta dal Giudice sportivo: è un’occasione da sfruttare. Si profila interessante la trasferta del Bondeno a Conselice e la sfida casalinga del Gallo con la Fruges. Intanto nell’anticipo di ieri, Centese in testa alla classifica. I biancocelesti si sono imposti come da pronostico sulla Fly Sant’Antonio per 3-2, ma non è stata una passeggiata. Padroni di casa in vantaggio alla mezz’ora con Finessi su azione da calcio d’angolo. Al 25’ della ripresa la Centese raddoppia grazie a Ganzaroli, che riceve un cross di Finessi, si libera in area e trova il diagonale vincente. Sembra fatta, ma la retroguardia sperimentale messa in campo da Govoni concede due facili occasioni per il pareggio del 2-2, al 38’. A 3’ dal termine la Fly resta in dieci e al 90’ arriva il gol partita. La Centese scavalca il Pontelagoscuro in testa alla classifica, ma la squadra di mister Fantuzzi potrebbe operare il controsorpasso se vincesse lo scontro diretto casalingo con il Consandolo.