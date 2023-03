A Porotto la tradizionale camminata della mimosa è un successo con cinquecento iscritti

Un appuntamento solidale e di sport a sostegno delle donne. In una domenica mattina quasi primaverile si è svolta, al centro sportivo di Porotto, la tradizionale camminata della mimosa. La manifestazione non agonistica in calendario Uisp Ferrara è stata organizzata da Lilt provinciale in collaborazione con polisportiva Doro, polisportiva Dieci Martiri, Avis comunale, Udi sezione di Porotto e Stefano Camilli. Un appuntamento che ha visto la presenza di circa 500 iscritti, tanti i corridori abituali ma soprattutto camminatori e camminatori occasionali, che hanno partecipato appositamente visto che la manifestazione era a fine benefico, oltre che trascorrere una sana mattinata in compagnia. Tanti anche i bambini e ragazzi di alcune scuole accompagnati da genitori ed alcuni insegnanti. Tra i partecipanti al via anche gli assessori del Comune di Ferrara, Cristina Coletti e Angela Travagli. Trattandosi di manifestazione ludico motoria, non c ‘è stata nessuna classifica individuale né premiazione di merito, per la cronaca i più veloci sono stati Lorenzo Grassi e Margherita Gargioni. Tra i gruppi più numerosi, premiati Quadrilatero, Ferrariola e polisportiva Doro.