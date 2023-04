A Sgaravatto e Chubak la ’Corsa della Bonifica’

Sgaravatto e Chubak vincono la ‘Corsa della Bonifica’ in un’edizione record di presenze. In una domenica primaverile e di sport, si è tenuta la sesta edizione del ‘Memorial Stefano Montori’ organizzato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e Uisp comitato di Ferrara. Un appuntamento podistico che ha richiamato circa 850 partecipanti. La ‘Corsa della Bonifica’ ha visto come punto di partenza e arrivo l’impianto idrovoro di Baura, sia per le gare competitive delle giovanili e quella adulti sulla distanza dei 12,5 km e della camminata ludico-motoria di 7,5 km. Circa un centinaio per la camminata denominata ‘Porta Bubi’, grande novità di questa edizione, dove i partecipanti hanno camminato con i propri amici ‘a 4 zampe’, iniziativa in collaborazione con la Lega Italiana del cane. La prima partenza è stata la competitiva, percorso che ha toccato oltre il centro di Baura, quello di Pontegradella e Focomorto, per il ritorno all’idrovoro di Baura. A seguire la ludico motoria sulla distanza dei 7,5 km. Poco dopo sono partite le gare giovanili della mini podistica, con cinque categorie, suddivise per le diverse distanze 300-500-1500 metri. Una cronaca della gara che ha visto dominare tra gli uomini Andrea Sgaravatto, che bissa la vittoria dell’ultima edizione, e tra le donne in testa dall’inizio fino alla fine l’atleta imolese Nadiya Chubak. Nel corso delle premiazioni presenti Stefano Calderoni, presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Eleonora Banzi, presidente del comitato Uisp Ferrara, Sergio Mazzini, presidente Avis comunale. Sul podio per la categoria donne prima Nadiya Chubak (Lughesina) con il tempo di 49.38, seguono Ilaria Baraldi (Proethics) 52.26 e terza Rosanna Albertin (Corriferrara) 52.45. Tra gli uomini primo Andrea Sgaravatto (Atletica Casone Noceto) in 42.23, precedendo Rudy Magagnoli (Corriferrara) 43.55 e terzo Daniele Berto (Quadrilatero) 44.42. Nella classifica delle cinque società più numerose, vittoria per Corriferrara, precedendo Quadrilatero Ferrara, Proethics, Faro Formignana e Salcus Santa Maria Maddalena. Il Consorzio di Bonifica ha scelto di coinvolgere associazioni e Onlus del territorio, che hanno partecipato con diverse iniziative agli eventi. Queste sono Nati Prima Onlus, Pagliacci senza Gloria, Pro Loco Baura, Ass. Bau.Con (Baura Cona e Dintorni), Legambiente, Lega del cane, Confagricoltura, Cia-Agricoltori Italiani, Coldiretti, Confartigianato e Ascom.

Mario Tosatti