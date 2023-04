A un soffio dai supplementari: la Despar cade con l’Omega sbagliando l’ultimo tiro

despar 4 torri

Parziali: 28-22; 43-49; 58-70

DESPAR 4 TORRI: Ghirelli D. 3, Pevere 2, D’Onofrio 8, Gavagna 23, Malfatto, Ghirelli L., Cavazzoni 6, Ghirelli M. (c) 16, Leopizzi 8, Milosavljevic 4, Zaharia 12. All. Villani

OMEGA BASKET: Madella, Carlotti 3, Ceccolini 7, Webber 4, Rizzatti 14, Bastoni 8, Perini 2, Saccà (c) 28, Demartini 22. All.: Midulla.

Arbitri: Forconi, Indrizzi.

A un soffio dai supplementari: si chiude così l’ultima casalinga di stagione della Despar 4 Torri nel recupero della quattordicesima giornata di C Silver, con la tripla allo scadere del pareggio sputata fuori dal ferro del Pala 4T. Passa così l’Omega Basket 85-88 degli ex Demartini e Rizzatti, autori di ottime prestazioni insieme a capitan Saccà (28 punti), che tengono vive le speranze dei bolognesi di agguantare un posto ai play-out nel prossimo e ultimo turno di campionato. Sull’82-84 è Rizzatti (14 punti) a trovare il rimbalzo e l’appoggio del +4, sull’altro lato un glaciale Milosavljevic trova la bomba dell’85-86, ma Demartini mette nuovamente un possesso pieno di distacco tra le due squadre. Il possesso è granata: è Luca Ghirelli, lasciato libero dalla difesa ospite, a tentare la tripla del pari sulla sirena, ma la palla gira intorno al ferro e consegna la vittoria a Omega per 85-88. I ragazzi di coach Villani si preparano adesso alla prossima e ultima trasferta a Imola, fanalino di coda a quota 4 punti.