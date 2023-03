A Vigarano arriva la Stella Azzurra

Il primo successo esterno sul campo di Ancona ha galvanizzato la Ti-Ristrutturo del coach Carlo Grilli, che in terra dorica ha centrato due fondamentali punti in ottica play out, che andranno ripetuti oggi, quando al Pala Vigarano, con palla a due alle ore 18.30 (ingresso libero), approderà l’E-Gap Roma del coach, ex Bonfiglioli Ferrara, Jonata Chimenti. Capitan Veronica Perini e compagne dovranno interpretare il match nel modo giusto, fin dalla palla a due, incanalando da subito il match sui binari più congeniali alle biancorosse, che dovranno sfruttare al massimo la leadership di Cecili in cabina di regia, la pericolosità offensiva di Perini e Piedel, la durezza sotto canestro di Bocola e Olajide e l’imprevedibilità di Sammartino, reduce dall’esperienza con l’Italia Under 18, e la freschezza di De Rosa ed Edokpaigbe.

Al Pala Vigarano oggi palla a due alle ore 18.30. Arbitreranno Giustarini di Grosseto e Buoncristiani di Prato. Diretta streaming sulla pagina Facebook della Pallacanestro Vigarano.