Abbonamenti, record Sono più di 3.500

La campagna abbonamenti della Spal ha chiuso i battenti toccando quota 3.553. Un dato davvero notevole per una squadra reduce da una retrocessione in serie C, che certifica l’amore incondizionato della tifoseria biancazzurra nei confronti della propria squadra. Ieri è anche scattata la prevendita online e presso i punti vendita abilitati in vista della gara con la Vis Pesaro. Dalle 18 alle 20,45 di sabato inoltre sarà aperta la biglietteria di corso Piave, con la maggiorazione di 2 euro. Per tutta la fase di prevendita sarà possibile acquistare i biglietti anche allo Spal Store di via Mazzini e allo Spal Pointa Le Mura.

Arbitro. Toccherà a Giorgio Vergaro dirigere l’incontro tra Spal e Vis Pesaro. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato da Alessandro Parisi e Marco Colaianni, e dal quarto uomo Michele Pasculli.