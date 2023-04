Acampora e Viviani squalificati un turno

Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata due giocatori del Benevento. Si tratta dei centrocampisti Acampora e Viviani, che quindi lunedì prossimo salteranno lo scontro diretto contro la Spal. Nessun provvedimento disciplinare invece a carico della squadra di Oddo, per la quale però si registra l’ingresso nella lista dei diffidati di Prati. Il regista romagnolo si aggiunge ad Alfonso, Arena e Celia, quindi per questi quattro atleti biancazzurri alla prossima ammonizione scatterà automaticamente un turno di squalifica. RECUPERO. Stasera alle 20,15 allo stadio Curi il Perugia ospita la Reggina nel recupero della ventinovesima giornata. Per la Spal è una partita molto importante, perché la squadra di Castori è a +5 sulla squadra di Oddo.