Accademia continua l’inseguimento

Nella prima giornata del girone di ritorno della poule promozione del campionato di Eccellenza regionale femminile, l’Accademia Spal travolge il fanalino Original Celtic Bhoys proseguendo il duello al vertice della classifica col Modena. Le biancazzurre sono seconde a -1 dalla capolista, ma con sei gare e lo scontro diretto ancora da disputare può succedere di tutto. A Massenzatico (provincia di Reggio Emilia) finisce addirittura 0-6, con la squadra di Panico che chiude i conti prima dell’intervallo con le reti di Grecu, Williams e Tinelli. Nella ripresa la partita continua a senso unico, con Fratini che mette a segno una splendida doppietta e Hassanaine che chiude i conti. In attesa del big match che probabilmente sposterà gli equilibri della corsa promozione, l’Accademia Spal non può permettersi passi falsi contro le squadre di seconda fascia. Per esempio l’Imolese, che nell’ultimo turno ha dato filo da torcere al Modena e domenica prossima farà visita alle biancazzurre. Alle spalle della squadra di Panico si registra il ko del Fossolo, che viene agganciato in terza posizione dal Felino.