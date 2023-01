Accademia in finale di Coppa Oggi a Savignano sul Panaro

È una giornata storica per il settore femminile della Spal, che per la prima volta nella storia del club biancazzurro ha la possibilità di alzare un trofeo. Oggi alle 14,30 a Savignano sul Panaro infatti l’Accademia Spal affronta il Felino nella finale di Coppa Eccellenza Emilia Romagna (in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà coi supplementari ed eventualmente coi calci di rigore). "Sono giorni particolari, nei quali entusiasmo ed emozioni si accavallano – ammette Mauro Rotondi, responsabile del settore femminile spallino –. Dopo tanti anni di lavoro, abbiamo la grande occasione di vincere un titolo: ce la metteremo tutta. Inoltre, vincendo la Coppa regionale avremmo la possibilità di accedere alla fase nazionale contro squadre del calibro di Catania, Livorno, Cagliari e Alessandria. E il club che si aggiudicherà la competizione nazionale sarà promosso direttamente in serie C, quindi uno stimolo in più per vincere la finale di Savignano sul Panaro. Il Felino? Lo abbiamo studiato: magari non è fortissimo tecnicamente, ma è una squadra ostica e forte fisicamente. Del resto, ha eliminato il Modena che era il grande favorito per l’accesso alla finale. Il presidente Tacopina? Joe è entusiasta della nostra squadra ed è carico a mille per la finalissima: in questo periodo è New York, ma ha inviato un messaggio motivazionale alle ragazze in vista della partita. La sua sensibilità per il calcio femminile sta facendo la differenza, e assieme raggiungeremo grandi traguardi".

s.m.