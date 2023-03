Accademia Spal terza nella poule promozione Domenica va a Modena

Se la Spal lotta per evitare una disastrosa retrocessione in serie C, c’è una selezione biancazzurra che in quella categoria sogna di approdarci. È l’Accademia Spal femminile, che sta disputando la poule promozione del campionato regionale di Eccellenza. Il bilancio della squadra di Panico nelle prime quattro giornate è positivo, ma per spiccare il volo serve un ulteriore salto di qualità. E domenica prossima sul campo del Modena si disputerà uno scontro diretto destinato a spostare gli equilibri della poule promozione, in un senso o nell’altro. Modena e Accademia Spal al momento occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto in classifica, ma secondo gli addetti ai lavori sono le grandi favorite alla promozione in serie C. Attenzione però anche al Fossolo, che nelle prime quattro giornate ha sempre vinto e comanda la graduatoria a punteggio pieno (12 punti). A quota 10 troviamo il Modena e a 9 l’Accademia Spal, in attesa del big match.