Accademia, un pareggio che sa di vittoria. Contro il Sudtirol l’impresa è sfumata di un soffio

È un pareggio che ha il sapore della vittoria quello ottenuto dall’Accademia Spal contro il Sudtirol nella sesta giornata del campionato di serie C femminile. Basti pensare che prima dello 0-0 maturato a Vigarano Mainarda le altoatesine erano prime in classifica a punteggio pieno, con un bilancio di cinque vittorie su cinque. Inoltre, non va dimenticato che le biancazzurre si presentavano all’appuntamento prive di ben cinque atlete titolari. Un elemento che impreziosisce ulteriormente il punto strappato contro la corazzata Sudtirol. Tornando al match di Vigarano Mainarda, le ragazze di mister Leo Rossi sono partite forte sfiorando in due occasioni la rete del vantaggio, entrambe con Hassanaine che ha mancato il bersaglio di pochi centimetri. Nella prima frazione di gioco tra le due squadre è prevalso l’equilibrio, così come in avvio di ripresa. Intorno alla metà del secondo tempo invece la spallina Orsini è andata ad un passo da un gol memorabile da centrocampo, negato soltanto da un grande intervento di Fenzi. Domenica prossima l’Accademia Spal farà visita al Trento, un altro avversario molto attrezzato col quale sarà difficile conquistare punti, ma con questo atteggiamento tutto

è possibile.