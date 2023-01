Addio a Natalino Patria Dirigente accompagnatore e anima dei ’Master Spal’

Natalino Patria (foto) non c’è più. È scomparso ieri pomeriggio a 81 anni lo storico dirigente accompagnatore della Spal, un vero e proprio pezzo di storia biancazzurra. Per Natalino, per tanti anni punto di riferimento organizzativo della società targata Donigaglia e Tomasi, la Spal però è stata molto più di una squadra. Una sorta di famiglia, nella quale ha lavorato da volontario con serietà e professionalità. Senza chiedere nulla in cambio, per pura passione. E la maglia biancazzurra una seconda pelle, per lui che prima di tutto era un grande tifoso. Era una persona amabile e disponibile con tutti Natalino, nonché cuore pulsante e anima di mille iniziative ed eventi. Dalle mitiche cene di Gibì Fabbri alle attività della squadra Master Spal, diventando di fatto il punto di riferimento di tutti gli ex biancazzurri. È stato a lungo impiegato all’Amga e lascia la moglie Loretta e il figlio Pietro, quest’ultimo peraltro preparatore atletico della Spal dal 1994 al 1997 coi tecnici Guerini e Bianchetti. I funerali si svolgeranno la prossima settimana, in data ancora da fissare.