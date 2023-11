Addio all’ex mister Giorgio Veneri

È scomparso ieri a 84 anni Giorgio Veneri (foto), ex calciatore ed allenatore di tanti club del calcio italiano. A Ferrara la sua esperienza alla guida della Spal non fu particolarmente fortunata, tanto che fu sollevato dall’incarico dopo 15 giornate a causa del rendimento negativo della squadra nel campionato di serie C1 1988-89. Le cose non andarono bene nemmeno al suo successore Paolo Specchia, che non riuscì ad evitare la prima retrocessione della Spal in serie C2. Veneri – mantovano classe 1939 – fu portato a Ferrara dal direttore sportivo Cipollini, ma la società presieduta da Nicolini stava ridimensionando gli investimenti. Era la Spal di Sauro Fattori, che finì nella quarta serie professionistica al termine di un campionato concluso in penultima posizione alle spalle della Centese e davanti al fanalino Pro Livorno. Per la cronaca, i biancazzurri persero anche la finale della Coppa Italia serie C contro il Cagliari. Da calciatore indossò praticamente solo la maglia dell’Atalanta, mentre da allenatore furono tante le società di Veneri. Dal Pergocrema al Derthona, passando per Fanfulla, Mantova, Casarano, Spal, Legnano e Fiorenzuola. E poi ancora Prato e Leffe. Nel 1998 ha pure allenato per qualche giornata la Sampdoria, affiancando David Platt che non aveva il patentino. Infine, ha fatto per tre anni il direttore sportivo del Fanfulla e il tecnico della Nazionale italiana under 20 di serie C, prima di ritirarsi definitivamente nel 2012. Complessivamente ha collezionato oltre 700 panchine professionistiche, conquistando cinque promozioni dalla serie C2 alla C1 alla guida di Pergocrema, Fanfulla, Mantova, Casarano e Fiorenzuola.