Adesso è ufficiale: le finali di serie B si terranno a Ferrara

Dopo le indiscrezioni rilanciate dal Carlino nelle scorse settimane, è arrivata ieri pomeriggio l’ufficialità dell’assegnazione delle finali di Serie B a Ferrara. L’evento si svolgerà nei giorni di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno e vi parteciperanno le quattro formazioni vincitrici della finale playoff dei rispettivi tabelloni. La formula prevede un girone all’italiana con la disputa di due gare al giorno, nei tre giorni: al termine le prime due classificate saranno promosse al campionato di A2 202324. "Lega Nazionale Pallacanestro ufficializza la città di Ferrara quale sede ospitante della Poule Promozione del campionato di Serie B Old Wild West – si legge nel comunicato – e ringrazia per il fondamentale contributo il Comune di Ferrara e le società locali, che hanno garantito il massimo supporto per l’organizzazione della competizione".

Una bellissima notizia per tutti gli appassionati di basket ferraresi, che potranno godere di una tre giorni di pallacanestro dal livello altissimo, e dimenticare così la tragica fine del Kleb. L’incontro di due giorni fa tra l’assessore allo sport Andrea Maggi (nella foto) e il segretario generale di Lnp Massimo Faraoni ha portato gli effetti sperati, e ora la macchina dell’organizzazione dovrà mettersi in moto per far funzionare le cose nel migliore dei modi: "Avevo intuito che il segretario generale della Lega Pallacanestro fosse rimasto piacevolmente colpito dalla candidatura della nostra città – confida Maggi –, speravo che la strada fosse tracciata e alle 15,18 di ieri abbiamo ricevuto la mail ufficiale dell’assegnazione. E’ una notizia stupenda per tutto il mondo dello sport ferrarese, in particolare del basket, arriveranno tantissime persone da tutta Italia. Ho già convocato per martedì una riunione d’urgenza con l’ufficio tecnico per predisporre i lavori di manutenzione di cui il palasport ha bisogno, in realtà alcuni interventi al tetto sono già stati effettuati ma vogliamo che tutto sia a posto per l’evento di metà giugno. Il segnale è importante – conclude Maggi –, alla luce di quello che è successo due mesi fa la notizia assume ancora più valore. La stessa settimana delle finali di B ospiteremo in città anche il camp di Andre Collins, il che significa che per alcuni giorni Ferrara sarà la capitale del basket".

Ora rimane solo da capire quali saranno le quattro squadre che si contenderanno i due posti promozione, con Ferrara che spera di riabbracciare il suo ex capitano Tommaso Fantoni, attualmente primo nel girone A con la Libertas Livorno.

Jacopo Cavallini