Adriatica Cup, a Pesaro vincono le Esordienti Vis

Pesaro come prima esperienza diventa Pesaro come prima vittoria. Il Torneo delle Esordienti

femminili, infatti, si conclude con la posizione più alta del podio, dopo una tre giorni intensa e stravagante.

La prima partita contro Carnate vede le nostre ragazze produrre una prestazione tutta passaggi e gioco in velocità, avendo la meglio sulle pari età per 16-8. Nella seconda giornata contro le laziali di Parco di Veio, in una partita spigolosa e di carattere vero; le ragazze della coppia FrignaniCampana sfoderano un ultima frazione da 8-0 ribaltando partita e risultato. Poi altre due mini-partite sono servite a definire i piazzamenti finali e le vissine si sono aggiudicate entrambe le partite aggiudicandosi l’Adriatica Cup.