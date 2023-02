Ai provinciali di Bondeno guida il Quadrifoglio

Al campionato e trofeo provinciale FISR di Pattinaggio Artistico, che si sono svolti a Bondeno domenica 29 gennaio, la Pattinaggio Il Quadrifoglio è salita sul gradino più alto del podio. E’ un risultato raggiunto grazie al contributo di tutti gli atleti partecipanti; 11 i titoli conquistati nelle diverse categorie. Nelle Giovani Promesse , tantissime le atlete sul podio: partendo dalle più giovani, Caterina Nepoti, anno 2014, conquista il titolo, seguita da Giada Valenti, seconda classificata. Nelle annate 20122013 prima Viola Boldrini; annate 20102011, prima Marta Camisotti, seconda Laura Caciorgna, quarta Chiara Tornello, quinta Diana Lombardi, sesta Giuglia Balestra, settima Sofia Barboni, ottava Stella Zampaolo. Nelle annate 20082009 il podio va tutto al Quadrifoglio: prima Alessia Maranini, seconda Susanna Grimandi, Terza Sofia Massari quarta Carlotta Santi, sesta Eleonora Paparella. Nell’annata 2006 vince Alessia Motta. Nelle giovani Promesse 2, anni 20082009 Chiara Balestra conquista il titolo, Gaia Peroni seconda. Nelle Giovani Promesse 3 ,anni 20082009 , seconda Emma Palara, Terza Anna Fini; Francesca Ferroni prima classificata anno 2009. Nelle Giovani Promesse 4 il podio è di nuovo tutto del Quadrifoglio: campionessa provinciale, con punteggi che hanno sfiorato l’8.0, Elena Teodori, seguita al secondo posto da Ilaria Biancani, terza Sara Saletti, quarta Giada Zangoli Bonora. Giovani promesse 5 , prima Martina Fantoni, seconda Federica Campochiaro.

Nelle gare di categoria, Anna Mazzocco vince il titolo in Divisione Nazionale, come anche Giulia Bergamini nella specialità Solo Dance, Jeunesse Nazionale. Sempre Solo Dance, Vittoria Toselli quarta nelle juniores Nazionali e Francesca Di Barba sesta nelle Seniores Nazionali. Tutti questi risultati hanno portato l’ASD Il Quadrifoglio in testa alla classifica delle società, un ottimo traguardo per tutta la squadra, dalla Presidente Federica Poli, alle allenatrici Gloria Grandi, Daniela Bereziartua, Maria Giulia Rizzioli e Francesca Di Barba, nel doppio ruolo altetaallenatrice.