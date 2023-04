Al ’Braglia’ il successo manca da 28 anni

Sono passati quattro mesi e mezzo dal derby del Mazza, una partita maledetta che la Spal ha il dovere il cancellare prendendosi la rivincita sabato prossimo al Braglia. Una trasferta tra le più sentite in assoluto dal popolo biancazzurro, che manca da quasi 23 anni! L’ultima volta che la Spal ha giocato sul campo del Modena infatti correva l’anno 2000. Era la prima giornata del campionato di serie C1 2000-01, disputata al Braglia domenica 3 settembre. Finì 1-0 per i Canarini, ai quali bastò un rigore realizzato da Califano nella ripresa per superare la squadra di Scanziani. Del resto fu una stagione memorabile per il Modena, che sotto la guida di De Biasi vinse il campionato davanti al Como staccando il pass per la serie B. Una delle pochissime sconfitte rimediate dai gialloblù in quella stagione arrivò però nel derby di ritorno al Mazza, dove la Spal di mister Melotti (subentrato al timone della squadra) mise ko la capolista con rete di bomber Cancellato. Era il 14 gennaio 2001, il giorno dell’ultima vittoria dei biancazzurri – si spera fino a sabato prossimo – contro il Modena. Per trovare un colpaccio spallino al Braglia invece bisogna tornare addirittura al 22 ottobre 1995, quando la squadra di Bianchetti passò in terra modenese con reti di Fasce e Martorella, rendendo inutile il gol dei padroni di casa firmato da Paolino.

Negli anni Novanta il derby si è disputato tante volte. Quasi sempre in serie C1, ma non è mancato nemmeno un doppio confronto in cadetteria nella disgraziata stagione 1992-93. In quel torneo finì con una vittoria per parte: il Modena vinse 1-0 in casa e la Spal la spuntò 2-1 davanti al proprio pubblico con gol di Ciocci e Paramatti, mentre per i Canarini segnò l’ex Pellegrini. Pure negli anni Ottanta Modena-Spal era una classica di serie C1, mentre negli anni Sessanta Canarini e biancazzurri si sono affrontati anche nel massimo campionato. Complessivamente sono ben 54 i precedenti tra le due squadre, con un bilancio piuttosto equilibrato ma favorevole alla Spal. Sono infatti 20 le vittorie ottenute dalla formazione della nostra città, a fronte dei 17 successi dei gialloblù.

Per ben 17 volte invece il derby si è concluso in parità. Tornando alla gara giocata al Mazza nel girone di andata, è impossibile dimenticare la coreografia realizzata dalla curva Ovest in un contesto da categoria superiore. Purtroppo, nonostante la possibilità di giocare oltre un tempo in superiorità numerica per l’espulsione di Diaw al 35’ del primo tempo, la squadra di De Rossi si è suicidata andando sotto in seguito all’autogol di La Mantia e poi è affondata definitivamente nella ripresa sotto i colpi di Falcinelli e Marsura. Completamente inutile per i biancazzurri i due gol di Moncini, che quel giorno probabilmente ha firmato la doppietta più amara della sua carriera.

Stefano Manfredini