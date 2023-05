Al campo scuola i campionati per società

Seconda giornata dei campionati di società giovanili disputati al campo scuola di Ferrara. A livello femminile i 60 m categoria Ragazze sono stati vinti da Agata Mazzini (A. Copparo) con il buon risultato di 8”4 davanti a Nadia Passarini (A. Bondeno) e Francesca Campagnoli (A. Estense) in 8”7. Nella categoria Ragazzi primo Ryan Ferrari (A. Estense) con 8”9 e secondo Samuele Ricci (Cus Ferrara) in 9”1. Nelle corse delle Cadette nei 300 m prime a pari merito con il tempo di 44”6 Giorgia Francioso (Cus Ferrara) e Giulia Marchetti (A. Estense); nella prova di mezzofondo sui 2000 m prima Virginia Pelati (Cus Ferrara) con 8’21”4 davanti alla compagna di squadra Margherita Reggi che ha corso in 8’31”1.

Tra i Cadetti bella prova nei 300 m per Christian Pace (A. Copparo) che ha corso in 38”6, secondo il compagno Nicola Scanavacca con 39”5, due prestazioni che si posizionano nei primi posti della graduatoria all time della provincia. Da anni non si vedevano tempi sotto i 40 secondi, che rappresentano una barriera nei velocisti resistenti. Infine, i 2000 metri hanno visto la vittoria di Robert Mandache (A. Estense) con 7’04”5 davanti a Devid Boldrini (A. Copparo) in 7’06”6.