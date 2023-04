Al Centro si lavora a porte aperte Peda in pre allarme per la difesa

Scatta ufficialmente oggi alle 17 al centro sportivo Gibì Fabbri la lunga marcia di avvicinamento al big match col Perugia. La seduta è aperta al pubblico, che avrà la possibilità di assistere agli allenamenti della squadra di Oddo pure domani e giovedì alle 11. Ai tifosi che raggiungeranno via Copparo in auto si consiglia di parcheggiare presso l’area di sosta del vicino centro commerciale Le Mura. L’accesso alla tribuna sarà consentito a partire da pochi minuti prima dell’ingresso in campo della squadra attraverso il cancello situato al fondo del parcheggio del centro sportivo. L’attenzione sarà innanzitutto rivolta alla batteria di difensori, che domenica prossima sarà sprovvista dello squalificato Meccariello e forse non soltanto. La speranza dello staff tecnico è di riuscire a recuperare Arena, che al Braglia ha chiesto il cambio per un problema muscolare. Le prime sensazioni sono incoraggianti ma bisogna attendere l’esito degli esami strumentali. Altrimenti al fianco di Dalle Mura verrà rilanciato Peda, che non gioca dal primo minuto da oltre due mesi e successivamente è subentrato soltanto una volta contro la Ternana. L’opzione Varnier è suggestiva, ma stiamo parlando di un giocatore completamente fermo (o quasi) da due mesi. I prossimi allenamenti comunque saranno importanti per testarne il percorso di recupero. Nessun problema invece per Nainggolan, che deve soltanto recuperare le energie spese a Modena: questa Spal non può davvero prescindere da lui.

s.m.