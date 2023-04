Al cussino Giorgio Ruggeri il torneo nazionale under 16 disputato a Bovolone

Giorgio Ruggeri ha vinto il torneo nazionale under 16 presso il Circolo tennis Bovolone di Verona. Classificato 3.3 e facente parte del progetto tennis del Cus-Salvi, allenato dal maestro Ferdinando De Luca e dal preparatore Davide Ghidoni, ha sbaragliato la concorrenza qualificata di 40 partecipanti.

Dopo la vittoria agevole al primo turno contro Filippo Rasini del Tennis Suzzara per 6262, ha incontrato al secondo turno Gabriele Viselli del San Giovanni Lupatoto Verona. Punteggio di 4663108 per il portacolori cussino e semifinale conquistata.

Qui, contro il classificato 3.3 Gianmarco De Pietri dello Sporting Carpi, partita senza sbavature e ottimo livello di gioco raggiunto. Vittoria 6363 e finalissima da giocare contro il 3.3 Giuseppe De Marco dell’At Verona.

Questo match ha onorato la finale, con i protagonisti in campo per oltre due ore di gioco, dove Giorgio ha prevalso per 6457104, dimostrando una buona solidità fisico-mentale ed una pesantezza di palla da giocatore di alta terza categoria.

Nella foto: Giorgio Ruggeri durante le premiazioni.