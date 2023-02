Al lavoro per evitare una pessima figura e un finale inglorioso

Nel momento in cui scriviamo non sappiamo ancora come andrà a finire, ovvero se il Kleb sarà in grado di concludere o meno questa stagione, ma una certezza l’abbiamo: la figura per la città è pessima, a carattere nazionale, ed offende appassionati e tifosi di una piazza che da oltre 40 anni ha una tradizione consolidata di campionati nazionali, dalla serie A1 alla B. Mai era successo prima, da quando il palasport di piazzale Atleti Azzurri d’Italia è stato costruito, di non finire una stagione ritirando la squadra, esponendosi così anche a multe e penalizzazioni. Certo, per chi ha più di 40 anni c’è stata anche una stagione, targata ’95’96, in cui Ferrara non ha partecipato a nessun campionato nazionale, tra la fine della gestione Scopa e l’arrivo del presidente Lauriola. E sempre con quest’ultimo, nell’annata ’98’99, fu necessario l’intervento di Roberto Mascellani, che di lì a poco avrebbe acquistato la società, per salvare la stagione e pagare la trasferta a Barcellona Pozzo di Gotto, permettendo alla Semper di disputare la finale playoff. Ma tra tante sofferenze, un modo si era sempre trovato per andare avanti. E quando non si poteva, nell’estate del 2011, lo stesso Mascellani vendette il titolo e lasciò a Ferrara una B2, da cui poi Fabio Bulgarelli costruì la scalata che lo ha portato fino alla serie A2 attuale. Insomma, il famoso passo lungo quanto la gamba, che stavolta non è stato fatto in estate. Ora si sta lavorando per rimediare e salvare la situazione: retrocedere sul campo si può, ma un finale così inglorioso Ferrara non lo merita.

Mauro Paterlini