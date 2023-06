Al ’Make some noise spicca’ la Sbf

BASKET

Grande successo per la prima edizione del torneo 3x3 "Make some noise", che si è chiuso giovedì sera davanti a una buona cornice di pubblico che ha assistito alle fasi finali della manifestazione al Parco Coletta, in zona Gad. Per quanto riguarda il circuito femminile hanno partecipato quattro squadre, di cui tre composte principalmente da ragazze della Vis, a cui è andato il primo posto, e una dalla Meteor Renazzo. Nella categoria under 18 maschile il successo è andato a Rhodigium Basket, che si è imposto davanti ai ragazzi di Sermide, Castelnovo ne’ Monti, 4 Torri e Scuola Basket Ferrara. Il primo posto nella categoria senior maschile è stato un duello tra gli atleti della Sbf freschi di salvezza in Serie C: ha vinto la squadra composta da Manfrini, Vigna e Romagnoni, che ha avuto la meglio sui "compagni" Trinca, Xausa, Seravalli e Rimondi. Mvp del torneo è stato premiato Giovanni Manfrini. Presenti alle premiazioni pure gli ex Kleb Maurizio Tassone e Alessio Petrolati, oltre al factotum Claudio "Baffo" Mandosso.

j.c.