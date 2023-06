Al Mazza festa per tutti

Spettacolo in campo e sugli spalti allo stadio Mazza per le finali della manifestazione più amata riservata alle squadre giovanili del nostro territorio. Stiamo naturalmente parlando del torneo Mazza, la cui trentanovesima edizione – davanti ad una splendida cornice di pubblico – incorona gli Esordienti della Dribbling, i Giovanissimi del Balca Poggese e gli Allievi del Sant’Agostino. Nell’impianto di corso Piave la prima finale è quella della categoria Esordienti, con la Dribbling che si impone 2-1 sulla X Martiri con reti di Campi e Massarenti per la squadra di piazzale Camicie Rosse e autogol di Massarenti per quella di Porotto. La Dribbling – presente all’ultimo atto della competizione con la bellezza di tre squadre – comincia alla grande il pomeriggio dello stadio Mazza, ma quello conquistato nella categoria Esordienti resterà l’unico titolo del club presieduto da Marchesini.

Già, perché nella finale dei Giovanissimi la spunta il Balca Poggese, che supera 3-0 la Dribbling con reti di Zucchini nel primo tempo, Vogli e Corvaglia nella ripresa. Infine, negli Allievi il Sant’Agostino stende la Dribbling con un secco 3-0 (gol di Tafuri, Gjoni e Cavicchi) maturato nella ripresa dopo un buon primo tempo della squadra di Sabbatani.

s.m.