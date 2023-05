Al Mazza fischierà l’esperto Irrati

La gara tra Spal e Parma, in programma sabato alle 14 al Mazza, sarà diretta da Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia. Il 43enne toscano è uno dei fischietti più esperti del calcio italiano, tanto che questa stagione ha arbitrato 10 incontri di serie A e quattro di B. La Spal lo ha incrociato ben sette volte, con un bilancio di due vittorie (entrambe nel 2010 in Lega Pro), quattro pareggi e una sola sconfitta (a San Siro, per 2-1 contro l’Inter nel campionato di serie A 2019-20). L’arbitro Irrati sarà coadiuvato dagli assistenti Pagliardini e Garzelli, dal quarto uomo Petrella, dal Var Mazzoleni e dall’Avar Meraviglia. Nel frattempo, prosegue la prevendita, con biglietti scontati del 50% rispetto al prezzo intero. Nel rispetto delle decisioni assunte dalle autorità di pubblica sicurezza in sede Gos, non sarà però possibile effettuare l’acquisto dei biglietti in modalità online. I tagliandi dell’incontro saranno quindi disponibili solo nei punti vendita abilitati Vivaticket.