Al Mazza sfondato il ’muro’ dei diecimila per la seconda volta

Per la seconda volta negli ultimi tre anni, lo stadio Mazza ha sfondato il tetto delle 10mila presenze. Per la precisione sono stati 10.721 gli spettatori che sabato scorso hanno affollato gli spalti dell’impianto di corso Piave con la speranza di trascinare Dickmann e compagni alla vittoria. Numeri che parlano da soli, che certificano l’amore viscerale del popolo biancazzurro per la propria squadra. A prescindere da una classifica che ormai da tempo vede la Spal in piena zona retrocessione. Il record di presenze dopo la pandemia risale allo scorso ottobre, quando il Genoa si impose a Ferrara con un gol per tempo. In quella occasione, con la Spal guidata da Venturato che non pensava minimamente alla lotta per non retrocedere, furono addirittura 12.257 gli spettatori sugli spalti del Mazza. Il tetto delle 10mila presenze è stato sfiorato in altre due circostanze, nella gara col Venezia (9.781) e nel derby col Modena (9.438). Il dato più rilevante è che sabato scorso al Mazza sarebbe stato sfondato il muro dei 10mila spettatori addirittura senza il contributo dei tifosi ospiti (677 a causa delle restrizioni decise dal Gos). Rispetto al solito, a fare la differenza sono stati gli oltre 2mila bambini e ragazzi (e relativi accompagnatori) presenti in gradinata, che hanno risposto presente all’invito della società di via Copparo facendosi coinvolgere dall’atmosfera incandescente del Mazza. La squadra di Oddo non è riuscita a ripagarli con una vittoria, ma c’è da scommettere che per questi piccoli tifosi l’esperienza sui gradoni dello stadio – passata a cantare, gioire e soffrire per la squadra della propria città – sia stata indimenticabile. A questo punto, l’auspicio è di rivedere tutti quei ragazzini anche nelle ultime due gare casalinghe, quando servirà davvero il contribuito di tutti.

Per la cronaca, sono 8.440 gli spettatori che hanno seguito mediamente la Spal nelle prime 17 gare disputate al Mazza (lo stadio di Ferrara è nono in classifica per affluenza media in serie B). Più del doppio della scorsa stagione, conclusa con una media di 4.100 presenze.

Stefano Manfredini