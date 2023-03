Al Rivana Garden c’è il Subbuteo Torneo nazionale ’Memorial Baroni’

Nel prossimo fine settimana dell’11 e 12 marzo Ferrara torna a ospitare il prestigioso torneo nazionale di calcio da tavolo “Guerin Subbuteo” organizzato dal club estense Subbito Gol Ferrara in collaborazione con la storica rivista Guerin Sportivo, FISCT (Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo), Rivana Garden e Hotel Il Duca d’Este.

L’evento, dedicato alla memoria di Giuliano Baroni (ventesima edizione), andrà in scena nel teatro del Centro Sociale Rivana, in via Pesci 181 a Ferrara, e vedrà coinvolte numerose squadre provenienti da tutta Italia: sabato in programma le gare individuali, nelle categorie Open e Juniores, mentre domenica spazio alla competizione a squadre. In entrambe le giornate il ritrovo degli atleti è fissato per le ore 9, con inizio gare previsto alle 9.30; le finali e le premiazioni sono programmate attorno alle ore 18.

Il calcio da tavolo Subbuteo, chiamato anche “calcio in miniatura” o “a punta di dito” è la replica in miniatura del calcio. Il campo è collocato su una tavola di legno di un metro per un metro e mezzo, dove i 2 avversari si affrontano sospingendo le loro miniature (10 di movimento più un portiere) con precisi colpi a punta di dito, utilizzando l’indice o il medio. Le partite sono una vera sfida tattica e tecnica, con l’obiettivo di segnare più gol dell’avversario prima del termine del tempo regolamentare, fissato in 2 frazioni di gioco di 15 minuti ciascuna, esattamente un terzo del tempo previsto in una normale partita di calcio. Il Subbuteo è un gioco che negli anni ‘70 e primi anni ‘80 ha raggiunto il massimo della sua diffusione prima dell’avvento dei videogiochi (più semplici e immediati) ma negli anni si è sempre ritagliato i suoi spazi.

Appuntamento per gli appassionati o semplici curiosi nel prossimo fine settimana dunque, nel teatro della Rivana Garden in via Pesci a Ferrara, con accesso libero e gratuito per chiunque volesse venire a dare un’occhiata o anche a provare il gioco.