Al Trevisani Cus contro Chieti Mirino sul terzo posto

Terza di ritorno per il girone promozione di serie C ed alle 15,30 al Trevisani arriva Chieti. Mirino puntato sul terzo posto per i ragazzi di Dardani, che contano di riprenderselo già questo pomeriggio stante il difficile impegno di Noceto con Pieve. Formazione improntata ad un gioco veloce e dinamico, con Cavalieri e Stabellini in terza linea ed il solo Squarzoni indisponibile. Ospiti molto pesanti davanti e temibili in spinta: all’andata quattro mete fotocopia incassate dai ferraresi su drive, e lavoro specifico nelle ultime sedute, ma a dire il vero era un quindici ridotto ai minimi termini. Curiosità e soddisfazione per il debutto in bianconero di Pokam, primo camerunense della storia Cus, che si è reso tesserabile e sin da subito si è distinto per impegno ed abnegazione. In settimana buon approccio e scorie della comunque bella prestazione al cospetto della capolista che sembrano perfettamente smaltite.