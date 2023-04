Al ’Vigorito’ il fischietto sarà Maresca

Quella tra Benevento e Spal è una gara che si preannuncia bollente sotto ogni punto di vista, quindi era prevedibile che per dirigere lo scontro diretto del Vigorito venisse designato un arbitro di grande esperienza e personalità. Così è stato, perché ieri la Can ha comunicato che la partita tra le squadre di Stellone e Oddo sarà affidata a Fabio Maresca della sezione di Napoli. Si tratta di un fischietto internazionale, che questa stagione ha arbitrato 11 incontri di serie A e appena due di cadetteria. Inoltre, Maresca ha diretto la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter, oltre a diverse gare internazionali di Nations League, Europa League, Conference League e qualificazioni di Champions League. Una designazione di prestigio, anche se tra i tifosi spallini qualcuno ha sottolineato che affidare ad un arbitro campano una partita del genere non è il massimo. Tant’è, Maresca sarà coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Massara, dal quarto uomo Panettella, dal Var Nasca e dall’Avar Muto. BENEVENTO. Il sindaco della città sannita Clemente Mastella, grande tifoso delle Streghe, suona la carica in vista del match contro la Spal. "Lo so, la situazione è difficile, ma barlumi di speranza perché il Benevento si salvi ci sono ancora – ha assicurato sul proprio profilo Facebook –. Perciò tutti al Vigorito: la partita è decisiva. Lunedì prossimo alle 12,30 Pasquetta allo stadio! E chiedo alla la società che consenta l’ingresso gratis a donne e bambini accompagnati". Il club giallorosso ha comunque già messo in vendita i biglietti a prezzi stracciati: potranno acquistare i tagliandi tramite un pacchetto dal costo di 4 euro per tutti i settori.