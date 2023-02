Al ’Villani’ un derby per stabilire le gerarchie

Nove punti dividono le due ferraresi con la classifica migliore, Masi Torello e Sant’Agostino. Per la consacrazione virtuale di migliore ferrarese del girone si sfideranno oggi nell’anticipo in programma alle 15 al "Villani" di Masi Torello. Soprattutto in palio ci sono punti salvezza, vitali per i ramarri, che sono scesi nelle posizioni di retroguardia dopo una sequela di risultati altalenanti. "Scorrendo la classifica non c’è dubbio che il Masi è la squadra favorita – evidenzia il presidente del Sant’Agostino, Bruno Lenzi – perchè tecnicamente la più attrezzata. Ad ogni modo non guardiamo granché al derby, di qui alla fine dobbiamo giocare con il coltello tra i denti. Nelle ultime due partite, con le ultime della classe, abbiamo buttato via quattro punti, che ci avrebbero fatto comodo". Andrà come sempre in panchina? "No, preferisco assistere da solo alla partita e soffrire piazzato dietro la porta".

Rispetto a domenica scorsa salteranno il derby gli squalificati Fiorini e Ribello, rientra dall’inizio Marcolini. Tante assenze anche tra i tricolori: da Vanzini a Maneo, da Caruso, da Bui a Benini, al rientro invece Castelli e soprattutto il capocannoniere Cazzadore. Occhio ai tanti ex: Molossi, Gherlinzoni, Gessoni, Guerzoni e mister Rambaldi tra i padroni di casa, Marcolini tra i ramarri. "E’ uno dei motivi di interesse del derby – afferma il direttore sportivo del Masi, Juri Roda – Ci teniamo molto a far bene. All’andata fu una partita bruttissima, con pochi episodi da rete, con la prevalenza delle difese sugli attacchi, che si rivelarono sterili. Per noi è una partita che vale tanto, vogliamo tirarci fuori da una posizione di classifica insidiosa, in più c’è in palio la leadership ferrarese del girone". Vi sentite i favoriti? "Non ci sentiamo favoriti, nei derby le posizioni di classifica contano fino a un certo punto. C’è poi il fattore dei tanti ex che vorranno dimostrare di aver fatto la scelta giusta in estate. Rispetto al derby di andata, spero di assistere a una partita ricca di gol e giocata a viso aperto".

Franco Vanini